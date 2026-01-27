Семейный психолог Дарья Сальникова объяснила, что основой крепких отношений является чувство психологической безопасности, когда партнеры могут быть собой и опираться друг на друга, сообщает BAQ.kz со ссылкой на "Известия".

— Близость не строится на попытках переделать человека, а на его принятии таким, какой он есть, — подчеркнула эксперт в интервью "Радио 1".

Сальникова отметила важность разделения бытовых и эмоциональных аспектов отношений: у пары должно оставаться время для свиданий, общих интересов и жизни вне родительства. Не менее важно сохранять личное пространство, хобби и круг общения, ведь увлеченность и "горящие глаза" делают человека привлекательным.

По словам психолога, универсальных правил нет: отношения гармоничны, если совместная жизнь субъективно лучше, чем жизнь по отдельности.

В тот же день сексолог Елена Перелыгина сообщила, что идеальная разница в возрасте между супругами составляет два-три года, что, по ее мнению, способствует лучшему взаимопониманию и общим интересам, делая союз гармоничным.