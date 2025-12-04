В Национальном военно-патриотическом центре прошел круглый стол, на котором психологи, медики и представители Министерства обороны говорили о самом важном — психологическом благополучии военнослужащих, передаёт BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие специалисты Ассоциации социальных психотерапевтов во главе с Владимиром Савкиным, разработчики медицинской информационной системы "Авиценна", военные психологи и сотрудники профильных департаментов Минобороны.

Президент ассоциации Владимир Савкин проинформировал, что в настоящее время они изучают имеющуюся проблематику, вникают в специфику армейской среды и в особенности взаимоотношений в воинских коллективах. По представлению эксперта, основная задача их ассоциации заключается в профилактической работе, которая намерена обучать специалистов психологических служб Вооруженных сил инструментальным методам диагностики, определения предсуицидальных состояний, наличия игровой зависимости и других пагубных пристрастий.

"Сегодня важно не только реагировать на кризисные ситуации, но и предотвращать их. Поэтому особое внимание уделяется обучению военных психологов инструментам раннего выявления тревожных состояний, депрессии и признаков суицидального поведения", - отметил он.

Только в ходе осеннего призыва 2025 года, психологи с помощью новой методики PSY-РИСК выявили 700 призывников, которые не допущены к воинской службе и направлены на дополнительное психиатрическое обследование.

Первые полгода службы становятся для новобранцев самыми сложными. Резкая смена привычного окружения, строгий режим, жизнь в мужском коллективе — всё это требует времени для адаптации. По словам участников встречи, огромную роль играет поддержка семьи: когда командиры поддерживают связь с родителями и вовремя сообщают о трудностях, солдатам гораздо легче приспособиться к условиям воинской службы.

Отдельно обсудили порядок оказания психиатрической помощи, маршрутизацию и взаимодействие между психологами, врачами и командирами. Все участники подчеркнули: чем раньше замечены тревожные изменения, тем быстрее можно помочь человеку и предотвратить серьёзные последствия.

Компания "Авиценна" представила цифровое решение — систему психологического мониторинга личного состава. Её планируют опробовать в двух частях. Система позволит отслеживать состояние военнослужащих почти в реальном времени и вовремя сигнализировать о признаках неблагополучия.

По итогам обсуждения участники договорились расширять программы психологической подготовки, делать помощь доступнее и работать над тем, чтобы каждый военнослужащий чувствовал, что за его состоянием следят и готовы помочь. Создаются рабочие группы по отдельным направлениям, и эта работа станет постоянной.