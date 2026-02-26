В Алматы участились случаи SMS-мошенничества с номера 1414. Полицейские объясняют, как обманывают и как защитить себя, сообщает BAQ.kz.

В Алматы полицейские фиксируют рост мошенничества через SMS с номера 1414. Получив код, человек оказывается под психологическим давлением: злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банков, налоговой, почты или правоохранительных органов и убеждают установить приложения или перейти по ссылкам.

«Они уверяют, что ваши данные уже украдены, и требуют перевести деньги или оформить кредит. Это всего лишь психологический трюк. SMS с номера 1414 не дает доступа к кредитам — банки используют свои системы защиты», — пояснил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

Чаще всего жертвами становятся пожилые люди: их убеждают снять деньги с депозитов, внести на «страховой счет», продать или заложить имущество. Мошенники получают средства через курьеров или мессенджеры.

Кроме того, распространены схемы с интернет-продажами и инвестиционными предложениями: обещают низкую цену или высокий доход, требуют предоплату, а затем исчезают. Также встречаются звонки о ДТП с родственником, когда мошенники используют эмоциональное давление для вымогательства денег.

Главное правило — никому не сообщать персональные данные, реквизиты карт и коды, даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции. Проверяйте информацию самостоятельно и не поддавайтесь психологическим манипуляциям.