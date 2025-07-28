Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что переписки с ChatGPT не являются конфиденциальными и могут быть предоставлены в суд по запросу, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Business Insider.

По его словам, в отличие от общения с врачами, юристами или терапевтами, разговоры с ИИ не защищены законодательством о конфиденциальности.

"Если вы обсуждаете с ChatGPT свои самые личные вещи, а потом начинается судебный процесс, нас могут обязать предоставить эти данные. Я считаю, что это очень неправильно", — сказал Альтман в подкасте Тео Вона.

Он призвал срочно разработать новые законы, регулирующие конфиденциальность ИИ-диалогов. В то же время OpenAI продолжает по умолчанию сохранять все переписки на срок до 30 дней — даже удалённые пользователем чаты, если того требуют юридические или вопросы безопасности.

Альтман подчеркнул, что такие данные могут быть истребованы судом, например, при бракоразводных процессах, спорах об опеке, трудовых разбирательствах и прочее. Это может стать серьёзным юридическим прецедентом.

Также сообщается, что, по данным опроса Talker Research (июль 2025), уже 35% американцев используют генеративный ИИ в вопросах здоровья и самочувствия. Около 31% проверяют симптомы, а 20% обращаются к ИИ за эмоциональной поддержкой.