ПСЖ второй год подряд выиграл Лигу чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" вновь стал победителем Лиги чемпионов.

В финале турнира парижский клуб обыграл английский "Арсенал" в серии пенальти.

Решающий матч прошел в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3.

Для парижан это второй подряд титул в самом престижном клубном турнире Европы. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов, разгромив в финале миланский "Интер" со счетом 5:0.

"ПСЖ" стал первой французской командой, сумевшей защитить титул победителя Лиги чемпионов, а также лишь вторым клубом в XXI веке, который выигрывал турнир два года подряд. Ранее это удавалось только мадридскому "Реалу" в 2016–2018 годах.

Главным героем сезона вновь стал главный тренер команды Луис Энрике, который привел "ПСЖ" ко второй подряд победе в Лиге чемпионов и вошел в число самых титулованных наставников в истории турнира.

После финального матча в Париже произошли столкновения между болельщиками и полицией. По данным местных СМИ, несколько сотен фанатов пытались прорваться к стадиону "Парк де Пренс", где за игрой следили тысячи болельщиков. Для разгона агрессивно настроенных групп правоохранители применили слезоточивый газ.

Для "Арсенала" поражение стало особенно обидным, поскольку всего две недели назад лондонский клуб впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии.