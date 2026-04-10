Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с руководством холдинга Aitas для обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества, передает BAQ.KZ.

«На Макинской птицефабрике созданы более 2,1 тыс. рабочих мест, производство мяса птицы достигает 90 000 тонн в год. Это крупный агропромышленный блок Акмолинской области», – рассказал основатель холдинга Аitas Серик Толукпаев.

Исполнительный директор Aitas meken foundation Фатима Герфанова рассказала о социальной миссии холдинга. За 7 лет работы фонда в регионе реализовано более 70 проектов, привлечено социальных инвестиций на сумму 9,2 млрд тенге. Макинская школа-гимназия стала участницей глобальной программы Google for Education.

Aitas meken foundation с акиматом и бизнес-сообществом Буландынского района разработал долгосрочную стратегию устойчивого развития района «Буланды – дом,в котором хочется жить».

«Видение развития Буландынского района предполагает реализацию более 100 инвестпроектов до 2030 года в экономике, социальной среде и экологии», – говорит Фатима Герфанова.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития компании, в том числе производство инкубационного яйца. Инвестпроект на 47 млрд тенге будет крупнейшим птицеплемрепродуктором в Центральной Азии.

«Мы готовы поддерживать перспективные проекты по всему региону, особенно по развитию животноводства и переработке сельхозпродукции. Сейчас в регионе более 400 тыс. голов КРС, есть хорошие проекты по увеличению поголовья МРС. Надо использовать потенциал предприятий, чтобы население почувствовало улучшение уровня жизни», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Итогом встречи стало подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве в рамках реализации проекта птицеплеменного репродуктора.