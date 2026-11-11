Птицы против самолетов: ААК и Air Astana ищут общий подход к угрозе
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Встреча с птицей на взлете или посадке остается одной из головных болей авиации. Авиационная администрация Казахстана и Air Astana сели за один стол, чтобы обсудить, как снизить этот риск в аэропортах страны.
Разговор начали с цифр. Представители авиакомпании озвучили статистику столкновений самолетов с птицами и рассказали, с какими проблемами сталкиваются в повседневной работе.
Главный вывод встречи касается данных. Подходы к оценке рисков и сбору информации нужно совершенствовать, а сведения о подобных случаях свести к единому формату.
Обсудили и подготовку к предстоящему заседанию Национального комитета по вопросам управления опасностями, связанными с птицами. Участники наметили основные вопросы, которые планируют вынести на его рассмотрение.
По итогам встречи стороны подчеркнули, насколько важно взаимодействие регулятора, авиакомпаний и аэропортов. Именно так, по их мнению, можно выработать согласованные меры по снижению рисков и повышению безопасности полетов.
О масштабе проблемы в мае на заседании Правительства рассказывал главный исполнительный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Майкл Дэниел. По его словам, в 2025 году в стране зафиксировали 280 столкновений воздушных судов с птицами, а за первый квартал 2026 года еще 33.
«Свалки, расположенные вблизи аэропортов Атырау, Семей, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Балхаш и Урджар, повышают вероятность столкновения воздушных судов с птицами и создают эксплуатационные ограничения для авиакомпаний», заявил тогда Майкл Дэниел.
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