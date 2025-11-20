Публикация фото в Интернете стоила 369 тысяч тенге жителю Астаны
Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел гражданское дело о нарушении авторских прав и вынес решение в пользу правообладателя, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.
Поводом для разбирательства стало использование фотографического изображения без согласия владельца исключительных прав.
Истец — издательская организация "В" — обратился в суд после того, как обнаружил свою фотографию в одной из публикаций на новостном интернет-портале, принадлежащем ТОО "K". По словам представителя компании, снимок был размещён без какого-либо разрешения, что повлекло нарушение норм законодательства об авторском праве. Сумма заявленной компенсации составила 369 200 тенге.
В ходе процесса суд установил, что изображение действительно принадлежит истцу, а факт его использования ответчиком подтверждён материалами дела. Публикация, в которой была размещена фотография, не сопровождалась указанием автора или обозначением легального источника, что свидетельствовало о нарушении исключительных прав правообладателя.
Изучив доказательства, суд пришёл к выводу, что действия ответчика противоречат положениям статьи 19 Закона "Об авторском праве и смежных правах". Нарушение признано доказанным, а требование о компенсации — обоснованным.
Решением суда иск был удовлетворён в полном объёме. Документ вступил в законную силу.
