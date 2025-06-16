В Жамбылской области в суде района Турара Рыскулова прекращено административное производство в отношении гражданина К., который после мартовского землетрясения опубликовал в Instagram видео с предположением, что толчки могли быть связаны с деятельностью местной золотоизвлекательной фабрики ТОО "G.", передает BAQ.KZ.

Мужчина пояснил, что его заявление было эмоциональной реакцией на страх - он вспомнил аналогичный случай 2003 года, когда землетрясение также нанес ущерб району. По его словам, публикация не носила цели дестабилизировать ситуацию или ввести кого-либо в заблуждение.

Суд пришёл к выводу, что К. лишь выразил своё мнение и не совершил административного правонарушения, предусмотренного статьёй 456-2 ч.3 КоАП. Постановлением суда дело закрыто, решение вступило в законную силу.