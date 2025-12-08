В Сарысуском районе Жамбылской области рассмотрено дело о распространении клеветы в социальной сети, итогом которого стал крупный штраф для местного жителя, передает BAQ.KZ.

Суд установил, что гражданин Е. разместил на своей странице в Facebook скриншоты переписки с неизвестным пользователем, где содержались заведомо ложные и порочащие честь и достоинство сведения в адрес районной больницы и её главного врача. Публикация формировала негативное восприятие деятельности медиков и содержала необоснованные обвинения в их адрес.

Сам Е. вину не признал, утверждая, что оскорбительные высказывания принадлежали не ему, однако факт размещения скриншотов он подтвердил. Главный врач учреждения пояснила, что распространение ложных сведений нанесло ущерб её деловой репутации и попросила суд назначить наказание в соответствии с законом.

Санкция части 2 статьи 73-3 КоАП предусматривает штраф в размере 180 МРП или административный арест на срок до 20 суток. Учитывая наличие шестерых несовершеннолетних детей, суд снизил размер штрафа на 30%, но признал Е. виновным в совершении правонарушения.

Постановлением суда ему назначено административное взыскание в размере 495 тысяч тенге. Решение пока не вступило в законную силу.