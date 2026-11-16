Пугают отключением воды и взломом аккаунтов: как мошенники обманывают жителей соседних стран

Сообщают о вымышленных налоговых долгах, угрожают отключить коммунальные услуги и предлагают установить опасную клавиатуру. BAQ.KZ собрал предупреждения о мошеннических схемах в России, Кыргызстане и Узбекистане.

«Управляющая компания» просит паспорт

Киберполиция Министерства внутренних дел России предупредила о схеме с поддельными Telegram-ботами коммунальных служб. Мошенники пишут от имени управляющих компаний, товариществ собственников жилья или аварийных служб. Чтобы заставить человека действовать быстрее, ему угрожают отключить воду или электричество, пугают крупными штрафами за якобы непереданные показания счётчиков.

Решить вопрос предлагают через Telegram-бот. Его оформление напоминает государственные сервисы жилищно-коммунального хозяйства. Под видом проверки у человека запрашивают имя, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика и номер телефона.

После этого жертве приходит поддельное сообщение от имени Роскомнадзора. В нём утверждают, что данные перехватили мошенники, и предлагают связаться со «специалистами».

Те уже знают сведения о человеке и за счёт этого вызывают доверие. Под предлогом защиты счетов или блокировки кредитов они выманивают коды подтверждения, реквизиты карт либо убеждают перевести деньги на «безопасный счёт».

«Налоговая» предлагает проверить начисления

Ещё одна схема начинается с сообщения якобы от Федеральной налоговой службы России. Человеку предлагают проверить начисления по ссылке.

Она ведёт на поддельный сайт, оформленный под государственный сервис. Там посетителя просят войти в личный кабинет и ввести код из уведомления. Затем на экране появляется сообщение о якобы взломанной учётной записи на портале «Госуслуги».

Рядом указан номер «технической поддержки». Позвонив по нему, человек попадает к мошенникам. Об этой последовательности действий Министерство внутренних дел России сообщало ещё 16 октября.

В Кыргызстане аферисты тоже представляются налоговиками. По сообщению агентства «Кабар» от 2 ноября со ссылкой на Государственную налоговую службу, они звонят и пишут гражданам, сообщают о вымышленных долгах или штрафах и требуют срочно заплатить. Для перевода денег присылают поддельные письма и QR-коды.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники налоговых органов не запрашивают пароли, коды подтверждения и данные банковских карт. Проверять задолженность следует через кабинет налогоплательщика или непосредственно в налоговом органе.

«Клавиатура» с подвохом

Национальный банк Узбекистана предупредил о вредоносных установочных файлах для Android, которые распространяют в социальных сетях под видом клавиатуры с обновлённым узбекским алфавитом.

После установки такие приложения могут получить доступ к паролям, контактам и сообщениям. Под угрозой оказываются личные данные и деньги на банковских счетах.

Банк советует скачивать приложения только из официальных магазинов и проверять разрешения, которые они запрашивают.

В Узбекистане предупреждали и о краже Telegram-аккаунтов через поддельные конкурсы и голосования. Человеку предлагают поддержать участника, перейти по ссылке и ввести код входа в мессенджер. Получив этот код, преступники могут войти в аккаунт и писать знакомым владельца от его имени, в том числе просить деньги.

Как не попасться

Срочное требование заплатить, угроза отключения услуг или сообщение о взломе должны стать поводом для проверки. Прервите переписку или разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по номеру с её официального сайта.

Не вводите коды подтверждения на страницах, открытых по подозрительным ссылкам, и не сообщайте их посторонним. Не устанавливайте приложения из файлов, присланных незнакомцами. Просьбу проголосовать, даже полученную от близкого человека, лучше проверить отдельным звонком.

Не переводите деньги на «безопасные счета» по указанию собеседника. Если уже передали банковские данные или отправили деньги, немедленно свяжитесь с банком и сообщите о мошенничестве в полицию по номеру 102. При попытках списания заблокируйте карту через банк или банковское приложение.