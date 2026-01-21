Мажилис Парламента Казахстана ратифицировал Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, передает BAQ.KZ.

Документ был подписан 19 апреля 2024 года в Астане и предусматривает изменение режима работы автомобильного пункта пропуска "Кеген" (Республика Казахстан) - "Каркыра" (Кыргызская Республика). Вместо действующего режима работы в светлое время суток пункт пропуска будет функционировать круглосуточно.

Ожидается, что переход на круглосуточный режим создаст дополнительные условия для развития приграничного сотрудничества между двумя странами, увеличения объёмов товарооборота, а также расширения взаимодействия в туристической сфере.

В настоящее время на казахстанско-кыргызской границе функционируют 12 пунктов пропуска. Из них восемь являются многосторонними - "Кеген", "Карасу", "Кордай", "Сыпатай батыр", "Айша-биби", "Сартобе", "Аухатты" и "Чалдовар", а четыре - двусторонними: "Аксу", "Бесагаш", "Алатау" и "Жайыл". Граница между Казахстаном и Кыргызской Республикой полностью оформлена в международно-правовом отношении.