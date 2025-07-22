Национальная компания "ҚазАвтоЖол" объявила о начале реконструкции автомобильного пункта пропуска "Сырым" на границе Казахстана и России, передает BAQ.KZ.

С 4 августа 2025 года проезд через данный пункт будет временно закрыт для легковых автомобилей и общественного транспорта. Ожидается, что ограничение продлится до 31 декабря 2026 года.

Для грузового транспорта сохраняется возможность пересечения границы, но только через систему электронной очереди. Пропускная способность составит от 200 до 250 грузовиков в сутки.

Компания призывает участников дорожного движения заранее планировать маршруты, учитывая возможную нагрузку на другие пункты пропуска.

Альтернативные направления для пересечения границы:

"Шаган" / "Теплое" – для граждан Казахстана и России (33 км автодороги Уральск – граница РФ);

"Аксай" / "Илек" – международный (144 км автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ);

"Таскала" / "Озинки" – международный (104 км автодороги Уральск – Таскала – граница РФ).

Ранее в регионе уже сообщали о переносе сроков начала работ. Теперь даты утверждены официально, и реконструкция будет идти по графику.