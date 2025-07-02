С 10 июля на пункте пропуска "Сырым" в Западном Казахстане начнется масштабная реконструкция, которая продлится полтора года, передает BAQ.KZ со ссылкой на astana.tv. В связи с этим пункт будет закрыт для всех типов транспортных средств, за исключением грузовиков. На реконструкцию выделено более 20 миллиардов тенге, которые будут направлены на расширение полос движения, строительство нового административного здания и прокладку современных инженерных сетей.

Проект реконструкции пункта пропуска "Сырым" призван улучшить инфраструктуру и значительно увеличить пропускную способность на российско-казахстанской границе. В рамках работ планируется в два раза увеличить количество полос движения, что позволит ускорить прохождение транспортных средств и повысить безопасность.

Однако, в период ремонта планируется значительное увеличение очередей на досмотре. Чтобы избежать заторов, весь пассажирский транспорт и легковые автомобили будут перенаправлены через другие пункты пропуска, такие как Таскала, Аксай и Шаган.

Для того, чтобы осмотреть начало работ, на пункт "Сырым" прибыли депутаты мажилиса. Они отметили, что в период реконструкции могут возникнуть неудобства для граждан, и пообещали приложить усилия для решения проблем с очередями и обеспечением удобства прохождения границы.