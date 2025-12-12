В Казахстане открыты два новых высокотехнологичных пункта пропуска — "Казыгурт" на границе с Узбекистаном и "Темир-баба" на границе с Туркменистаном, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Оба объекта введены в эксплуатацию в рамках государственной программы модернизации приграничной инфраструктуры, реализуемой по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

На церемонии открытия пункта пропуска "Казыгурт" присутствовали министр финансов Мади Такиев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Они отметили значимость проекта для повышения качества и скорости прохождения границы как для граждан, так и для бизнеса.

Программа модернизации охватывает девять пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Работы уже завершены на переходах "Капланбек", "Атамекен", "Кольжат" и "Алаколь". До конца года планируется обновить пункты "Тажен", "Майкапчагай" и "Бахты".

Реконструкция проводилась без закрытия объектов: была организована временная схема движения, позволившая сохранить пропускную способность и избежать образования очередей. Благодаря новым технологиям время прохождения границы на модернизированных пунктах теперь сокращено до 30 минут, а пропускная способность достигла 1 000 автомобилей в сутки.

Поток транспорта через обновлённые пункты значительно вырос. Если в 2022 году границу пересекло 640 тысяч автомобилей, то сегодня этот показатель достиг 1,5 миллиона, увеличившись в 2,5 раза.

Пункт пропуска "Казыгурт" представляет собой современный технологичный комплекс, полностью соответствующий международным стандартам. Здесь внедрены автоматическая система регистрации транспорта, сканирующее и рентген-телевизионное оборудование, весогабаритные комплексы, тепловизоры и средства радиационного контроля. Движение разделено по потокам для пешеходов, легковых и грузовых автомобилей. Для грузовиков создан сквозной автоматизированный коридор, позволяющий проходить контроль без остановки.

Открытие модернизированных пунктов пропуска усиливает транзитный потенциал Казахстана и создаёт более комфортные условия для перемещения людей и грузов через государственную границу.