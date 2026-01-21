На заседании Мажилиса депутат Айгуль Куспан подняла вопрос о ходе модернизации автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе, предусмотренной дорожной картой на 2024-2027 годы, подписанной Министерством транспорта Казахстана и кыргызской стороной, передает BAQ.KZ.

По её словам, документ предусматривает обновление восьми пунктов пропуска, однако на сегодняшний день строительные работы начаты только на пункте "Бесагаш". При этом существующая инфраструктура, отметила депутат, не справляется с реальным потоком транспорта и людей: регулярно фиксируются технические сбои и очереди. В частности, при проектной пропускной способности пункта "Карасу" до 300 транспортных средств в сутки фактически пропускается до 700 машин.

В этой связи, Айгуль Куспан поинтересовалась сроками завершения модернизации всех восьми пунктов и наличием соответствующего финансирования в бюджете, отметив, что времени на реализацию дорожной карты остается немного.

Отвечая на вопрос, министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что модернизация пунктов пропуска будет завершена до 2027 года.