Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов высказался против предложений ограничить использование пенсионных накоплений из ЕНПФ, передаёт BAQ.KZ

По его словам, любые запретительные меры могут привести не к защите граждан, а к новым схемам и посредникам, которые зарабатывают на пенсионных средствах.

Кошмамбетов подчеркнул, что государство должно сосредоточиться не на ограничениях, а на прозрачности и контроле за теми, кто помогает выводить деньги из системы. По мнению депутата, важно исключить посредников и мошенников, а не лишать граждан права самостоятельно распоряжаться своими накоплениями.