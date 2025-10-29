  • 29 Октября, 15:02

"Пусть казахстанцы сами решают": депутат против ограничений по ЕНПФ

Депутат высказался против.

Фото: gov.kz

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов высказался против предложений ограничить использование пенсионных накоплений из ЕНПФ, передаёт  BAQ.KZ

По его словам, любые запретительные меры могут привести не к защите граждан, а к новым схемам и посредникам, которые зарабатывают на пенсионных средствах.

Кошмамбетов подчеркнул, что государство должно сосредоточиться не на ограничениях, а на прозрачности и контроле за теми, кто помогает выводить деньги из системы. По мнению депутата, важно исключить посредников и мошенников, а не лишать граждан права самостоятельно распоряжаться своими накоплениями.

"Я против всех запретов. Если человек хочет использовать свои средства, пусть использует. Главное - чтобы деньги направлялись непосредственно заказчику, а не через сомнительные структуры. Нужно контролировать тех, кто помогает выводить эти средства, ведь именно на этом сегодня работают посредники и мошенники. Их надо исключать. За этим государству нужно следить и мониторить. А граждан ограничивать не стоит - пусть сами решают, как им распоряжаться своими накоплениями", — отметил депутат.

