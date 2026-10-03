Пустовавшее здание переоборудовали в детский сад в Актюбинской области
Предприниматель за счет собственных средств полностью отремонтировала бывшее здание совхоза.
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В селе Жайсан Мартукского района Актюбинской области здание, долгие годы пустовавшее, реконструировали и переоборудовали под детский сад.
Индивидуальный предприниматель Гульжанат Тасмагамбетова 14 лет работает детским психологом. Многолетний опыт работы с детьми подтолкнул ее к открытию собственного дела.
Предприниматель за счет собственных средств полностью отремонтировала бывшее здание совхоза, благоустроила прилегающую территорию и адаптировала помещение под дошкольную организацию.
Детский сад «Айлин» — первый частный дошкольный образовательный объект, открытый в селе Жайсан. Двухэтажное здание оборудовано в соответствии с действующими требованиями. Здесь созданы необходимые условия для обучения, воспитания и безопасного пребывания детей. Здесь имеются актовый зал, кабинеты педагога-психолога и педагога-дефектолога, соляная шахта и медицинский кабинет.
В настоящее время в трех группах воспитываются 60 детей. В детском саду создано 10 постоянных рабочих мест.
В церемонии открытия детского сада принял участие аким Мартукского района Нуржан Максатов. Он поздравил жителей села с открытием нового социального объекта.
«Увеличение количества социальных объектов в сельской местности позволяет повышать качество предоставляемых населению услуг. Особенно важно создавать условия для дошкольного воспитания и образования детей. Новый детский сад предоставляет родителям дополнительные возможности и создает условия для качественного воспитания и обучения детей», — отметил аким района.
В селе Жайсан насчитывается 791 двор, проживает более 3100 человек. До открытия «Айлин» здесь работал один государственный детский сад.
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