Пустой диспансер станет больницей, а заброшенная нефтебаза заработала вновь: что меняется в СКО

В Северо-Казахстанской области, в селе Новоишимское района имени Г. Мусрепова, больше четырех лет стоит пустым здание бывшего противотуберкулезного диспансера. Теперь из него хотят сделать межрайонную больницу, к узким специалистам там смогут попасть больше 95 тысяч человек. В том же районе нефтебазу, которая молчала 20 лет, уже запустили заново.

Оба объекта аким области Гауез Нурмухамбетов увидел в одной рабочей поездке по району. Диспансер пока только на бумаге. Аким поручил проработать проект и заодно решить, где взять врачей для села Тахтаброд того же района, там их не хватает.

С нефтебазой все уже сдвинулось. ТОО «Колос 2020» купило ее и вложило в восстановление 450 млн теңге. Нурмухамбетов поручил главам районов искать инвесторов и для других заброшенных объектов.

Скорые купили аграрии

Пока больница в Новоишимском остается планом, сельскую медицину выручает бизнес. Местные аграрии купили районной больнице семь машин скорой помощи примерно за 70 млн теңге, по 10 млн за машину. Теперь своя скорая есть во всех 17 сельских округах района.

Пример подали предприниматели района М. Жумабаева. Район имени Г. Мусрепова стал третьим, кто поддержал их инициативу. Аким поблагодарил бизнес за помощь.

Элеватор на 400 тысяч тонн

Самая крупная стройка района вписана в «большую стройку», которую поручил развернуть Глава государства. ТОО «Ак Нан Север» строит фудпарк с элеватором больше чем за 16 млрд теңге.

Сначала здесь появится хранилище на 80 тыс. тонн зерна и две сушильные башни, которые вместе сушат 400 тонн в час. Потом хранилище хотят увеличить впятеро, до 400 тыс. тонн.

Рядом растет переработка. ТОО «Қазақстан Бидайы» готовит к запуску завод круп и хлопьев, «Kazmeal Ltd» делает комбикорма на экспорт, а «Kazmeal Oil» собирается построить маслоэкстракционный завод примерно за 80 млрд теңге. Растительное масло в районе уже выпускает «Маслодел».

Под конец поездки аким встретился с жителями и ответил на их вопросы, все обращения взяли на контроль.