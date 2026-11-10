Пустые банки в багажнике выдали пьяного водителя в Акмолинской области

Пиво перед поездкой стоило жителю Акмолинской области водительских прав на ближайшие 7 лет. Мужчина признался полицейским, что выпил пиво, а медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Инцидент произошел 7 ноября около 23:00 на автодороге Кокшетау – Красный Яр. Патрульные обратили внимание на подозрительную манеру вождения автомобиля ВАЗ-21150 и остановили его для проверки.

Водитель признался, что перед поездкой пил пиво. При проверке автомобиля полицейские заметили значительное количество пустых пивных банок в салоне и багажнике.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составили административный протокол, автомобиль отправили на специализированную стоянку.

По решению суда мужчину арестовали на 15 суток и лишили права управления транспортными средствами на 7 лет.