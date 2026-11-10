Пустые банки в багажнике выдали пьяного водителя в Акмолинской области
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Пиво перед поездкой стоило жителю Акмолинской области водительских прав на ближайшие 7 лет. Мужчина признался полицейским, что выпил пиво, а медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Суд назначил ему 15 суток административного ареста.
Инцидент произошел 7 ноября около 23:00 на автодороге Кокшетау – Красный Яр. Патрульные обратили внимание на подозрительную манеру вождения автомобиля ВАЗ-21150 и остановили его для проверки.
Водитель признался, что перед поездкой пил пиво. При проверке автомобиля полицейские заметили значительное количество пустых пивных банок в салоне и багажнике.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
На водителя составили административный протокол, автомобиль отправили на специализированную стоянку.
По решению суда мужчину арестовали на 15 суток и лишили права управления транспортными средствами на 7 лет.
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