Путь до Уральска сократился с 14 до 6 часов после ремонта дорог

В Западно-Казахстанской области завершили реконструкцию и капитальный ремонт 245 км автодорог, связывающих районы Қазталов, Жәнібек и Бөкей орда с Уральском. После обновления трасс время в пути до областного центра сократилось с 12–14 до 5–6 часов.

Работы провели на дороге «Қазталов – Жәнібек – граница РФ» протяженностью 142 км и на участке «Өнеге – Бисен – Сайқын» длиной 103 км.

Общий объем инвестиций составил 81,7 млрд тенге.

На всех участках впервые уложили асфальтовое покрытие. Обновленные дороги обеспечивают сообщение с Уральском и выход к границе с Россией. Ими пользуются около 54 тысяч жителей населенных пунктов, расположенных вдоль маршрутов.

По этим дорогам также перевозят товары и грузы, курсирует специальный транспорт.

Что происходит с дорогами по стране

По данным Министерства транспорта, за последние шесть лет в Казахстане реконструировали и отремонтировали 31 тыс. км дорог. Из них 12,5 тыс. км приходится на республиканскую сеть и 18,5 тыс. км – на местные дороги.

Доля республиканских дорог в нормативном состоянии выросла с 89% до 93%, местных – с 71% до 91%.