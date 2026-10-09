Путь из Китая в Европу через Казахстан хотят сократить на тысячу километров

Новая Арало-Каспийская магистраль должна сократить автодорожный маршрут из Китая в Европу примерно на тысячу километров. Время доставки транзитных грузов планируется довести до трех суток, передает BAQ.KZ.

Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на заседании Совета глав государств СНГ.

Строительство магистрали протяженностью более 1,5 тыс. километров началось в августе 2026 года.

«С вводом в строй данного стратегического проекта автодорожный маршрут из Китая в Европу сократится примерно на тысячу километров, а сроки доставки транзитных грузов – до трех суток», – сказал Президент.

Среди приоритетных для Казахстана транспортных направлений Токаев также назвал коридор Север – Юг, маршрут Западный Китай – Западная Европа и Транскаспийский международный транспортный маршрут.

По его словам, задача состоит не только в строительстве дорог. Странам СНГ необходимо развивать так называемую «мягкую инфраструктуру» – цифровой документооборот, электронные разрешения и согласованные процедуры на границах.

Казахстан уже запустил электронный обмен разрешительными документами с Узбекистаном и Кыргызстаном. Аналогичная работа ведется с Россией и Беларусью.

Кроме того, в мае Казахстан и Россия запустили первые трансграничные грузовые беспилотные перевозки. Токаев предложил распространять наиболее эффективные цифровые решения на все пространство СНГ.