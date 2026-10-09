Путь из Китая в Европу через Казахстан хотят сократить на тысячу километров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новая Арало-Каспийская магистраль должна сократить автодорожный маршрут из Китая в Европу примерно на тысячу километров. Время доставки транзитных грузов планируется довести до трех суток, передает BAQ.KZ.
Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на заседании Совета глав государств СНГ.
Строительство магистрали протяженностью более 1,5 тыс. километров началось в августе 2026 года.
«С вводом в строй данного стратегического проекта автодорожный маршрут из Китая в Европу сократится примерно на тысячу километров, а сроки доставки транзитных грузов – до трех суток», – сказал Президент.
Среди приоритетных для Казахстана транспортных направлений Токаев также назвал коридор Север – Юг, маршрут Западный Китай – Западная Европа и Транскаспийский международный транспортный маршрут.
По его словам, задача состоит не только в строительстве дорог. Странам СНГ необходимо развивать так называемую «мягкую инфраструктуру» – цифровой документооборот, электронные разрешения и согласованные процедуры на границах.
Казахстан уже запустил электронный обмен разрешительными документами с Узбекистаном и Кыргызстаном. Аналогичная работа ведется с Россией и Беларусью.
Кроме того, в мае Казахстан и Россия запустили первые трансграничные грузовые беспилотные перевозки. Токаев предложил распространять наиболее эффективные цифровые решения на все пространство СНГ.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- Генплан Семея: куда будет расти город и что может изменить его облик
- Meta Ray-Ban в Казахстане: можно ли снимать людей и что грозит за скрытую запись
- Половина многоэтажных домов в Костанае строилась больше полувека назад, но реновация пока стопорится