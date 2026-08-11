«Путь к чистоте начинается с каждого из нас»: экосубботник прошел в Астане

По инициативе партии зелёных «Байтақ» в Астане прошёл экологический субботник.

Мероприятие поддержала полиция по охране окружающей среды. Представители партии и волонтёры очистили территорию одного из водоёмов вблизи столицы.

Вооружившись граблями и лопатами, активисты убрали с территории бытовой мусор. Они собрали разбросанные пластиковые бутылки, стеклянную тару, картонные коробки и другие отходы, после чего сложили их в специальные мешки.

По словам организаторов, цель подобных субботников не ограничивается уборкой конкретной территории. Главное – сформировать ответственное отношение к природе и сделать заботу об окружающей среде частью повседневной жизни.

«Радует, что молодёжь активно поддерживает эту инициативу. Это хорошая тенденция. Соблюдать экологическое законодательство и бережно относиться к окружающей среде – обязанность каждого гражданина. Где есть порядок, там будет и чистота», – отметил начальник управления профилактической службы Руслан Каржаспеков.

Руководитель республиканского штаба партии «Байтақ» и кандидат в Курултай Алмат Туртаев также поблагодарил молодых участников субботника. По его словам, забота об окружающей среде начинается не с масштабных инициатив, а с повседневных поступков каждого человека.

«Сейчас не то время, когда кого-то нужно заставлять что-то делать, особенно молодёжь. Сегодня эти ребята пришли на мероприятие добровольно и осознанно. Я искренне благодарен им за это. У страны, у которой есть такая молодёжь, большое будущее», – сказал Алмат Туртаев.

В экологическом субботнике приняли участие около 50 человек. В результате было собрано более 30 мешков бытового мусора, которые отправили на специальный полигон.