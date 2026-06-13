Путь в ЕС открыт? Украина получила важный сигнал из Брюсселя

Страны Европейского союза согласовали открытие первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Решение стало возможным после того, как Венгрия сняла вето, которое более двух лет тормозило продвижение процесса. Послы 27 стран ЕС в Брюсселе одобрили запуск так называемого «базового» кластера переговоров. В него входят вопросы верховенства закона, прав человека, судебной системы и защиты национальных меньшинств.

Официально решение планируется утвердить 15 июня на межправительственных конференциях в Люксембурге. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта назвали этот шаг признанием усилий обеих стран по проведению реформ, несмотря на серьезные вызовы. На решение уже отреагировал Владимир Зеленский, назвав его важной политической и моральной поддержкой для Украины.

Переговоры о вступлении в ЕС разделены на шесть кластеров и 33 главы. Открытие первого блока считается началом длительного и сложного процесса евроинтеграции. При этом в Брюсселе подчеркивают: дальнейшее продвижение Украины и Молдавии будет зависеть от выполнения необходимых реформ, а ускоренной процедуры вступления для них не предусмотрено.