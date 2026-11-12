Путешествия продолжаются и зимой!

У зимних путешествий свои особенности. Что может быть лучше живописного маршрута, в конце которого ждёт отдых всей семьёй на свежем воздухе? Слепить снеговика, прокатиться на санках, поиграть в снежки с детьми - такие моменты надолго остаются в памяти и вызывают теплую улыбку даже спустя годы. После всех приключений собраться за обедом с видом на зимнюю природу особенно приятно.

Сезон путешествий не заканчивается с наступлением холодов. Зимой привычные дороги, знакомые места и пейзажи обретают совсем другой, почти сказочный вид. Лес укрывается снегом, на ветках появляется иней, а горные склоны белеют на фоне ясного неба. А новогоднее настроение добавляет волшебства.

Jetour Qazaqstan

Для таких выездов нужно подбирать автомобиль, который не подведет в дороге, легко справится с заснеженными дорогами и создаст комфорт в салоне для водителя и пассажиров. Именно для таких запоминающихся путешествий был создан Jetour T1 и T2.

Высокий клиренс, умный полный привод, вместительный багажник, теплый пакет опций, который согреет даже в лютые морозы – это все то, что позволит не испортить впечатления от поездки.

Если Вам важен комфорт, безопасность и универсальность в автомобиле, то обязательно запишитесь на тест-драйв и лично «примерьте» Jetour, ведь только так можно познакомиться со всеми преимуществами автомобиля.

А для тех, кто предпочитает путешествия в кругу единомышленников, в Казахстане активно развивается сообщество владельцев «Т» серии, которые всегда готовы разделить и поддержать любые авантюры.

Но на этом не всё. Ведь до 30 ноября можно выгодно приобрести Jetour T2 с ежемесячным платежом от 157 932 теңге в месяц и получить зимние шины в подарок.

Записаться на тест-драйв, узнать подробности предложения, условия расчёта ежемесячного платежа и получения зимних шин можно в официальных дилерских центрах Jetour по всему Казахстану или на сайте jetour-auto.kz.