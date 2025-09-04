Президент России Владимир Путин заявил, что готов к личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот "приедет в Москву", передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Об этом он сказал на пресс-конференции после парада Победы в Пекине, комментируя инициативу Дональда Трампа, призвавшего их к переговорам о прекращении войны.

Я сказал, что да, это возможно — пусть приезжает в Москву, — отметил Путин.

При этом он усомнился в целесообразности диалога, намекнув, что не считает Зеленского легитимным президентом Украины.

Киев сразу отверг предложение. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "как минимум семь стран" выразили готовность принять переговоры, и назвал условие Путина "заведомо неприемлемым". По его словам, Зеленский готов к встрече в любой момент, но Москва продолжает "морочить голову всем".

Заявление Путина прозвучало на фоне серии дипломатических шагов Дональда Трампа. В августе экс-президент США встречался с Зеленским и лидерами НАТО, пытаясь добиться подвижек в урегулировании конфликта. Однако в Кремле по-прежнему отвергают возможность прямых переговоров, выдвигая сомнения в легитимности украинского президента и обвиняя Запад в эскалации кризиса.