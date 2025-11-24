Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, американские предложения по мирному урегулированию и развитие двусторонних отношений, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на РИА-Новости

Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по мирному процессу на разных уровнях.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что предложения США в том виде, с которым ознакомилась Москва, соответствуют переговорам с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. По мнению российского лидера, американский план может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность содействовать переговорам и предоставлять Стамбул в качестве площадки для диалога. Лидеры согласились продолжить активное взаимодействие на различных уровнях по вопросам урегулирования конфликта.