Путин и Эрдоган обсудили мирный план США по Украине
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, американские предложения по мирному урегулированию и развитие двусторонних отношений, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на РИА-Новости
Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по мирному процессу на разных уровнях.
"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", — говорится в сообщении.
Владимир Путин отметил, что предложения США в том виде, с которым ознакомилась Москва, соответствуют переговорам с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. По мнению российского лидера, американский план может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность содействовать переговорам и предоставлять Стамбул в качестве площадки для диалога. Лидеры согласились продолжить активное взаимодействие на различных уровнях по вопросам урегулирования конфликта.
Самое читаемое
- Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
- В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
- Двое казахстанских борцов вольного стиля вышли в финал Сурдлимпиады
- Туристический автобус перевернулся на западе Мексики
- Наводнения во Вьетнаме затопили 200 тысяч домов