Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и развитие сотрудничества между Россией и Турцией, передает BAQ.KZ.

18 июля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальной обстановке на Ближнем Востоке, уделив особое внимание обострению ситуации в Сирии.

"Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - говорится в сообщении Кремля.

Обе стороны отметили необходимость уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии.

В ходе беседы президенты также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Работа межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось 27 июня, получила высокую оценку обеих сторон как важный шаг в укреплении двусторонних экономических связей.