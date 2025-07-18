Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Лидеры двух стран провели телефонный разговор
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и развитие сотрудничества между Россией и Турцией, передает BAQ.KZ.
18 июля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальной обстановке на Ближнем Востоке, уделив особое внимание обострению ситуации в Сирии.
"Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - говорится в сообщении Кремля.
Обе стороны отметили необходимость уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии.
В ходе беседы президенты также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Работа межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось 27 июня, получила высокую оценку обеих сторон как важный шаг в укреплении двусторонних экономических связей.
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