Путин и Эрдоган провели переговоры о ситуации в Украине и на Ближнем Востоке
Анкара продолжает прилагать усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа.
Сегодня, 22:36
141Фото: Report
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины, а также двустороннее сотрудничество, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа и обеспечения доставки гуманитарной помощи населению.
Кроме того, Эрдоган отметил важность активизации дипломатических инициатив, направленных на установление справедливого и устойчивого мира в контексте конфликта между Россией и Украиной.
