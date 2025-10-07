Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины, а также двустороннее сотрудничество, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа и обеспечения доставки гуманитарной помощи населению.

Кроме того, Эрдоган отметил важность активизации дипломатических инициатив, направленных на установление справедливого и устойчивого мира в контексте конфликта между Россией и Украиной.