Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основными темами обсуждения стали эскалация на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Украины, передаёт BAQ.KZ.

По информации Кремля, главы государств уделили особое внимание обострению в ближневосточном регионе на фоне ирано-израильской конфронтации и ударов США по иранским ядерным объектам.

Путин и Макрон подчеркнули важность политико-дипломатического урегулирования конфликта и роль России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности. Москва обратила внимание на необходимость соблюдения прав Ирана на развитие мирной ядерной программы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и сотрудничества с МАГАТЭ.

В ходе обсуждения украинского кризиса Владимир Путин вновь обвинил Запад в провоцировании конфликта и затягивании боевых действий за счёт поставок вооружений Киеву.

Российский президент подтвердил готовность к переговорам, но вновь поставил условием признание "новых территориальных реалий" и устранение, как выразился Кремль, "первопричин кризиса".

Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.