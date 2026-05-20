Путин и Си Цзиньпин договорились расширить сотрудничество
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Как сообщили в Euronews, по итогам переговоров они подписали совместное заявление, в котором говорится о расширении сотрудничества между странами, в том числе в военной сфере.
Кремль заявил, что визит Путина не связан с поездкой других мировых лидеров, однако его совпадение по времени вызвало внимание и обсуждения в Европе и США.
Отношения России и Китая
В документе стороны подтвердили, что считают свои отношения «непоколебимыми» и планируют дальше развивать "добрососедство и дружбу".
Китай продолжает поддерживать Россию экономически, технологически и дипломатически с начала войны в Украине. Это помогает России сохранять торговлю и частично компенсировать потери от западных санкций.
Западные страны надеялись, что Китай уменьшит поддержку России, но новые договорённости показывают, что сотрудничество продолжается и укрепляется.
Военное сотрудничество
Отдельно говорится об усилении взаимодействия между вооружёнными силами России и Китая. Однако подробности не раскрываются.
Обсуждение международных кризисов
Также лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин призвал к снижению напряжённости и продолжению переговоров, чтобы избежать дальнейших конфликтов.
Он отметил, что это важно для стабильности энергетических рынков и мировой экономики.
Энергетика и газ
Китай остаётся важным покупателем российского газа, особенно на фоне сокращения поставок в Европу.
Обсуждался крупный проект газопровода "Сила Сибири – 2", который может поставлять до 50 млрд кубометров газа в год. Но окончательного соглашения по нему пока не объявили.
Главный итог – Россия и Китай подтвердили тесное сотрудничество и намерение его расширять, включая военную и экономическую сферы.
Самое читаемое