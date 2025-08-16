Путин и Трамп обменялись рукопожатиями
Главной темой переговоров станет обсуждение путей мирного урегулирования конфликта на Украине.
Сегодня, 00:10
208Фото: BBC
В Анкоридже, на лётном поле, состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры поприветствовали друг друга крепким рукопожатием перед началом переговоров, передает BAQ.KZ.
Главной темой переговоров станет обсуждение путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что переговоры пройдут в формате "три на три" с участием ключевых советников обеих сторон.
После встречи в аэропорту на Аляске Путин и Трамп вместе сели в автомобиль американского лидера.
