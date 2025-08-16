Переговоры Трампа и Путина в узком составе на Аляске завершились
Беседа лидеров продолжалась 2 часа 45 минут.
Сегодня, 03:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:25Сегодня, 03:25
128Фото: White House / Instagram
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились на военной базе в Анкоридже, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
Как сообщил Telegram-канал Кремля, беседа лидеров продолжалась 2 часа 45 минут.
Представителей СМИ пригласили в зал, где вскоре начнётся совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Жертву пранка жестоко избили в Актобе
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана
- Любовь за деньги: в Талдыкоргане раскрыли банду "романтических" мошенников