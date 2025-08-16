  • 16 Августа, 04:49

Переговоры Трампа и Путина в узком составе на Аляске завершились

Беседа лидеров продолжалась 2 часа 45 минут.

Фото: White House / Instagram

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились на военной базе в Анкоридже, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Как сообщил Telegram-канал Кремля, беседа лидеров продолжалась 2 часа 45 минут.

Представителей СМИ пригласили в зал, где вскоре начнётся совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа.

