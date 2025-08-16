Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились на военной базе в Анкоридже, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Как сообщил Telegram-канал Кремля, беседа лидеров продолжалась 2 часа 45 минут.

Представителей СМИ пригласили в зал, где вскоре начнётся совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа.