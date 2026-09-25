Путин направил Токаеву соболезнования в связи с гибелью казахстанских военных
Президент России передал слова поддержки родным погибших военнослужащих.
25 Сентября 2026, 00:19
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25 Сентября 2026, 00:1925 Сентября 2026, 00:19
214Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих во время учений в Мангистауской области.
В телеграмме российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Путин отметил, что в России разделяют боль и скорбь семей погибших.
24 сентября во время учений в Мангистауской области после резкого ухудшения погодных условий в Каспийском море оказались за бортом 17 военнослужащих. По данным на данный момент, 12 из них погибли, трое были спасены, поиски еще двоих продолжаются.
В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур по погибшим военнослужащим.
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