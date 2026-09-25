Путин направил Токаеву соболезнования в связи с гибелью казахстанских военных

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих во время учений в Мангистауской области.

В телеграмме российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Путин отметил, что в России разделяют боль и скорбь семей погибших.

24 сентября во время учений в Мангистауской области после резкого ухудшения погодных условий в Каспийском море оказались за бортом 17 военнослужащих. По данным на данный момент, 12 из них погибли, трое были спасены, поиски еще двоих продолжаются.

В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур по погибшим военнослужащим.