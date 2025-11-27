Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
На встрече в Москве на следующей неделе планируется также обсудить вопросы стратегической стабильности.
Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание принадлежности Крыма и Донбасса РФ должно стать одним из центральных вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.
"Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Спасибо, что обратили на это внимание. Это один из ключевых моментов", — подчеркнул Путин.
Российский лидер также выразил недоумение в связи с решением США ввести санкции против компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" после саммита в Анкоридже.
"Вдруг Соединённые Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Я даже не понял — а что происходит?" — отметил он.
По словам Путина, на встрече в Москве на следующей неделе планируется также обсудить вопросы стратегической стабильности, включая испытания ядерного оружия.
