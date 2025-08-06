Президент России Владимир Путин не намерен выполнять ультиматум Дональда Трампа, требующий прекратить войну в Украине, несмотря на угрозу новых санкций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Об этом агентству сообщили источники, близкие к Кремлю.

По данным издания, российский президент по-прежнему нацелен на полный контроль над четырьмя украинскими регионами — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Эти территории в России уже объявлены "присоединившимися", и именно их захват рассматривается как ключевая цель спецоперации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введёт 100-процентные пошлины на страны, покупающие российскую нефть (в первую очередь Китай и Индию), и усилит санкции, если Путин не согласится на перемирие до конца недели. Однако, как утверждают источники Reuters, Путин считает, что Россия выигрывает на фронте, а новые санкции мало что изменят — за три с половиной года войны страна адаптировалась к экономическому давлению. При этом он не хочет ссориться с Трампом, но считает, что остановить войну ради его требований — недопустимо.

В Кремле уверены: только после полного захвата указанных регионов можно говорить о переговорах. Формально мирный процесс идёт — стороны провели три раунда переговоров с мая, но реального прогресса нет, за исключением обсуждений гуманитарных обменов. Москва настаивает: Украина должна вывести войска с оккупированных территорий, принять нейтральный статус и сократить армию. Киев категорически отказывается.