"Мы в нон-стопе": Путин не видит проблем в отношениях с Казахстаном
Глава РФ: "Не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений с Казахстаном"
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Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень сотрудничества между Россией и Казахстаном, подчеркнув особый союзнический характер двусторонних связей, передает BAQ.KZ.
"У нас с Казахстаном особые отношения. Это очевидно, все это хорошо понимают. Это союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова. Наша общая история, пребывание в составе единого государства, огромное количество связей на межличностном и гуманитарном уровне между людьми — всё это имеет огромное значение", — заявил он во время встречи с руководителями крупнейших международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Путин также напомнил, что Казахстан активно участвует в интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС и ШОС — что, по его словам, создаёт дополнительные условия для развития сотрудничества:
"Это создаёт условия для развития взаимодействия в самом важном для нас направлении. Между Россией и Казахстаном самая протяжённая в мире сухопутная граница. Это тоже кое-что значит. Мы будем развивать отношения и в этой связи тоже", — подчеркнул российский лидер.
Президент России добавил, что не видит никаких рисков или препятствий для укрепления двусторонних связей:
"Хочу ещё раз подчеркнуть: Казахстан для нас — одно из самых близких государств. Это наш союзник. Я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений, вообще никаких".
Путин также отметил регулярный диалог с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым:
"Мы регулярно встречаемся с Касым-Жомартом Кемелевичем. Он приезжает к нам, я с удовольствием бываю в Казахстане. На уровне правительств, министерств, в том числе Министерства иностранных дел, консультации и взаимодействие идут в нон-стоп режиме".
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