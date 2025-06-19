Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень сотрудничества между Россией и Казахстаном, подчеркнув особый союзнический характер двусторонних связей, передает BAQ.KZ.

"У нас с Казахстаном особые отношения. Это очевидно, все это хорошо понимают. Это союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова. Наша общая история, пребывание в составе единого государства, огромное количество связей на межличностном и гуманитарном уровне между людьми — всё это имеет огромное значение", — заявил он во время встречи с руководителями крупнейших международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Путин также напомнил, что Казахстан активно участвует в интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС и ШОС — что, по его словам, создаёт дополнительные условия для развития сотрудничества:

"Это создаёт условия для развития взаимодействия в самом важном для нас направлении. Между Россией и Казахстаном самая протяжённая в мире сухопутная граница. Это тоже кое-что значит. Мы будем развивать отношения и в этой связи тоже", — подчеркнул российский лидер.

Президент России добавил, что не видит никаких рисков или препятствий для укрепления двусторонних связей:

"Хочу ещё раз подчеркнуть: Казахстан для нас — одно из самых близких государств. Это наш союзник. Я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений, вообще никаких".

Путин также отметил регулярный диалог с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: