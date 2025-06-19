Президент России Владимир Путин подчеркнул особый характер отношений между Россией и Казахстаном, назвав их союзническими в полном смысле слова, передает BAQ.KZ.

"У нас с Казахстаном особые отношения, это очевидно, все хорошо понимают. Это у нас союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова", — цитирует РИА Новости российского лидера.

Комментарий прозвучал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. В этом году главной темой форума стала: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

С 18 по 20 июня Путин находится в рабочей поездке по Северо-Западному федеральному округу, в рамках которой участвует в ПМЭФ и проводит встречи с зарубежными представителями и политиками. Одной из тем обсуждений стали перспективы сотрудничества с ключевыми странами СНГ, включая Казахстан.