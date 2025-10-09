В Душанбе состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Главными темами переговоров стали расследование крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL и развитие двусторонних отношений, передает BAQ.KZ.

"Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы – с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принёс извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших", — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что Россия оказывает "всяческое содействие следствию".

По словам президента, расследование близится к завершению, и уже можно говорить о причинах катастрофы.

"Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии", — отметил Путин.

Он добавил, что вторая причина — технические сбои в системе ПВО России.

"Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолёт (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет", — сказал он.

Путин подчеркнул, что пилот воспринял случившееся как столкновение со стаей птиц, о чём сообщил диспетчерам, и это зафиксировано в "чёрных ящиках".

"Ему было предложено совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом – в Казахстан", — добавил российский лидер.

Президент России заверил, что "всё, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", а действия должностных лиц получат правовую оценку.

"Наш долг – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определённого времени", — сказал Путин, добавив, что представил Алиеву последние данные расследования.

Владимир Путин также отметил, что несмотря на трагедию, "взаимные интересы во многих сферах совпадают", особенно в торгово-экономическом сотрудничестве, где наблюдается рост товарооборота.



В ответ Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера за подробную информацию.

"Особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолёт азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Мы с Вами были сразу в контакте. Как Вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолёта, когда мне доложили об этом, Вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования", — сказал Алиев.

Он также отметил, что Москва объективно ведёт следствие и держит ситуацию под контролем.

"Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всём разберётся", — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев добавил, что отношения между Россией и Азербайджаном "успешно развиваются по всем направлениям", а совместные "дорожные карты" реализуются в полном объёме.