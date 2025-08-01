Путин положительно оценивает встречи России и Украины в Стамбуле
Президент России заявил о готовности продолжать переговоры.
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
112Фото: Pixabay.com
Встречи, которые прошли между российской и украинской делегациями в Стамбуле, Глава Российской Федерации в целом оценил положительно, передаёт BAQ.kz со ссылкой на российские СМИ.
"Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", - так, по информации российских СМИ, высказался Владимир Путин.
Россия, по его словам, сформулировала свои цели по урегулированию в Украине год назад. Путин подчеркнул, что выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, у которого не будет временных ограничений.
"Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры, но не на публике. Все разочарования возникают от избыточных ожиданий", - заявил Президент России.
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