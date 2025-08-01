  • 1 Августа, 20:13

Путин положительно оценивает встречи России и Украины в Стамбуле

Президент России заявил о готовности продолжать переговоры.

Сегодня, 19:43
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: Pixabay.com

Встречи, которые прошли между российской и украинской делегациями в Стамбуле, Глава Российской Федерации в целом оценил положительно, передаёт BAQ.kz со ссылкой на российские СМИ.

"Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", - так, по информации российских СМИ, высказался Владимир Путин.

Россия, по его словам, сформулировала свои цели по урегулированию в Украине год назад. Путин подчеркнул, что выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, у которого не будет временных ограничений.

"Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры, но не на публике. Все разочарования возникают от избыточных ожиданий", - заявил Президент России.

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