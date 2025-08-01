Встречи, которые прошли между российской и украинской делегациями в Стамбуле, Глава Российской Федерации в целом оценил положительно, передаёт BAQ.kz со ссылкой на российские СМИ.

"Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", - так, по информации российских СМИ, высказался Владимир Путин.

Россия, по его словам, сформулировала свои цели по урегулированию в Украине год назад. Путин подчеркнул, что выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, у которого не будет временных ограничений.