Президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о начале работ по подготовке к ядерным испытаниям на Новой Земле, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что считает целесообразной немедленную подготовку к испытаниям, сославшись на наращивание США стратегического наступательного вооружения. По его словам, это требует от России адекватных ответных мер.

Путин подчеркнул, что если США или другие участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут такие испытания, Москва поступит зеркально. Между тем администрация Дональда Трампа сообщила о прошедших в США испытаниях ракеты, способной нести ядерный заряд. Ракета пролетела около 6,8 тысячи километров, тест проводился без боевого оснащения.