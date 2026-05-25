Путин посетит Казахстан с 27 по 29 мая

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. В Астане запланированы переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, а также мероприятия в рамках Евразийского экономического союза.

Сегодня 2026, 11:16
По приглашению Президента Касым-Жомарт Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Президент России Владимир Путин, передает BAQ.kz.

Визит пройдет с 27 по 29 мая.

Что обсудят

В ходе переговоров главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Ожидается, что стороны также затронут вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и интеграционной сферах.

Какие мероприятия пройдут в Астане

28 мая с участием лидеров стран - членов Евразийский экономический союз состоится Евразийский экономический форум.

На следующий день, 29 мая, пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В мероприятиях примут участие главы государств стран ЕАЭС.

