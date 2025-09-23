Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) ещё один год при условии, что США примут аналогичные обязательства, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Срок действия соглашения истекает 5 февраля 2026 года.

Сохранение договора, по мнению Кремля, важно для предотвращения дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения предсказуемости в сфере ядерного сдерживания. Россия готова действовать только при условии, что США не предпримут шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов. ДСНВ был подписан в 2010 году президентами России и США и продлён в 2021 году на пять лет. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, обвинив НАТО в ударах по стратегическим объектам. Завершение действия соглашения приведёт к исчезновению последнего международного механизма, ограничивающего ядерные арсеналы.