Путин прибыл на Аляску для встречи с Трампом

Главная цель переговоров — обсуждение вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

Фото: BBC

Президент России Владимир Путин прилетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. О предстоящих переговорах стало известно после визита в Кремль спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Главная цель переговоров — обсуждение вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. В

Песков сообщил, что на переговорах с Трампом в формате "три на три" от России будут участвовать Лавров и Ушаков.

