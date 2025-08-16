Президент России Владимир Путин прилетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. О предстоящих переговорах стало известно после визита в Кремль спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Главная цель переговоров — обсуждение вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. В

Песков сообщил, что на переговорах с Трампом в формате "три на три" от России будут участвовать Лавров и Ушаков.