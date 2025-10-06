Президент России Владимир Путин заявил, что возможные поставки Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk приведут к "разрушению отношений" между Москвой и Вашингтоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Российский лидер подчеркнул, что исход дальнейших отношений зависит не только от Москвы. Ранее газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН просил передать Украине ракеты Tomahawk, чтобы "заставить Путина сесть за стол переговоров".

По данным The Wall Street Journal, США уже согласовали передачу Киеву разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Тем временем агентство Reuters отмечает, что поставки Tomahawk остаются маловероятными: большинство таких ракет предназначено для нужд ВМС США. Более реалистичным вариантом называют передачу Украине вооружений с меньшей дальностью действия.