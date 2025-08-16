16 августа в Кремле Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы, а также представителями министерств и ведомств. Темой стало обсуждение итогов российско-американских переговоров, состоявшихся в Анкоридже, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт Кремля.

По словам Путина, визит оказался "своевременным и весьма полезным". Основное внимание на встрече с американской стороной было уделено возможным путям урегулирования украинского кризиса.

"Мы поговорили практически по всем направлениям взаимодействия, но прежде всего - о разрешении украинского кризиса на справедливой основе. Было важно обсудить и причины этого кризиса, их устранение должно лечь в основу урегулирования", - отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что переговоры прошли откровенно и содержательно, что, по его мнению, "приближает к нужным решениям". Он также отметил, что Москва уважительно относится к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, и выразил готовность продолжать диалог для поиска мирных решений.