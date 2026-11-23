Президент России Владимир Путин в частном порядке согласился на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к переговорам. При этом Москва настаивает, чтобы войска НАТО не размещались на территории Украины.

По данным издания, взамен Россия может получить ослабление санкций. Однако ограничения восстановят, если российские войска вновь будут сосредоточены у границ Украины. США также предложили отвести российские силы от границы после прекращения огня. Если Москва возобновит наступление, войска стран альянса могут войти на украинскую территорию.

Предполагаемые договорённости предусматривают механизмы контроля за соблюдением условий перемирия и оперативную связь на случай нового кризиса. Российские власти публикацию WP пока не комментировали. Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявлял, что Вашингтону удалось добиться согласия Москвы на гарантии безопасности для Украины.

Однако замглавы МИД России Сергей Рябков отверг возможность договорённостей, которые предполагают фактическое или частичное членство Украины в НАТО.