Путин возложил цветы к могилам советских лётчиков на военном кладбище в США

Президент России посетил кладбище Форт-Ричардсон после переговоров с Дональдом Трампом.

Фото: Скриншот видео / РБК

После переговоров c Дональдом Трампом Владимир Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалёку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, передает BAQ.KZ.

Российский лидер возложил цветы к могилам советских лётчиков, погибших во время боевых заданий времён Второй мировой войны.

