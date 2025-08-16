Путин возложил цветы к могилам советских лётчиков на военном кладбище в США
Президент России посетил кладбище Форт-Ричардсон после переговоров с Дональдом Трампом.
Сегодня, 05:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:01Сегодня, 05:01
179Фото: Скриншот видео / РБК
После переговоров c Дональдом Трампом Владимир Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалёку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, передает BAQ.KZ.
Российский лидер возложил цветы к могилам советских лётчиков, погибших во время боевых заданий времён Второй мировой войны.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Жертву пранка жестоко избили в Актобе
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана
- Любовь за деньги: в Талдыкоргане раскрыли банду "романтических" мошенников