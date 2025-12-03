Президент России Владимир Путин приступил к переговорам с прибывшими в Москву представителями США — спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа. Главной темой встречи станет обсуждение путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы, подготовленные Вашингтоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Как сообщал Кремль, жесткого тайминга у переговоров нет, они будут идти столько, сколько потребуется. Ожидается, что стороны подробно обсудят договоренности, достигнутые ранее Киевом и Вашингтоном в рамках поиска мирного решения конфликта.

Вашингтон ранее представил план урегулирования, состоявший из 28 пунктов, однако документ вызвал недовольство Киева и европейских партнеров, которые попытались внести в него существенные правки. 23 ноября США и Украина провели консультации в Женеве. Позже Дональд Трамп заявил, что американская инициатива была переработана с учетом замечаний Москвы и Киева, а число положений сокращено до 22, оставив несколько нерешенных вопросов.