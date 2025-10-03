Россия готова продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

"Мы готовы продолжать эту дискуссию", — отметил российский лидер, подчеркнув важность дипломатического взаимодействия по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что усилия Трампа по поиску мирного решения имеют большое значение. Однако, по его словам, эти инициативы часто "разбиваются о скалу европейского милитаризма".

Главной темой заседания клуба "Валдай" в этом году стал переход к полицентричному миру. Путин принимает участие в форуме ежегодно с 2004 года.